Показываем потоп в Самаре на Восьмой просеке после дождя

В Самаре после дождя на улицах текут реки воды. Фото - скриншот

В Самаре в соцсетях появились кадры потопа на Восьмой просеке после дождя. Видео опубликовано в паблике "Самара".

В городе в последние дни в Самарской области идут сильные дожди, в разных районах губернии пользователи выкладывают в соцсетях поваленные деревья, реки воды на улицах и кадры с сильным, практически ураганным ветром.

Одну из "рек" сняли на видео жители Самары на Восьмой просеке. На городских улицах наблюдается настоящий потоп, а в комментариях в соцсетях пользователи высказываются о недостатке ливневок в городе, другие же отмечают, что с такими потоками воды не справятся никакие коммуникации.

По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продолжатся, в ближайшие сутки возможны порывы ветра до 28 м/с, объявлен оранжевый уровень опасности.