В Самарской области легковушка врезалась в перебегавшего дорогу лося

Водитель на "Гранте" не сумел увернуться от выбежавшего на дорогу животного. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области легковушка "Лада Гранта" врезалась в перебегавшего дорогу лося. Об этом сообщают в региональной полиции.

Авария произошла в Борском районе. Ранним утром, примерно в 5:30, на "Гранте" ехал 57-летний водитель по дороге Борское - Таволжанка. Он не сумел вовремя среагировать на внезапно выбежавшего из леса лося и сбил животное.

Машина оказалась сильно разбита, медицинская помощь потребовалась 33-летнему пассажиру легковушки. Лось в результате аварии не выжил.

Сейчас полицейские устанавливают причины произошедшего.

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