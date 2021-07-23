В Тольятти приступили к устранению дефектов нового моста на трассе М-5

Сейчас подрядчик фрезерует верхний слой деформировавшегося асфальта Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самарской области пожаловались в социальных сетях на состояние нового путепровода на 974 км трассы М-5 в Ставропольском районе. На фотографиях, опубликованных в сети, видно, что покрытие моста сильно деформировалось, что затруднило движение на участке. Заказчик работ ФКУ «Поволжуправтодор» сообщил, что в пятницу, 23 июля, подрядчик приступил к устранению дефектов на путепроводе.

- Подрядная организация АО «Волгомост» приступила к выполнению аварийно-восстановительных работ и устранению пластических деформаций покрытия на путепроводе, - сообщили представители Поволжуправтодора.

В связи с началом ремонта на участке временно изменится схема движения. Так, поток транспорта со стороны Самары и Москвы перенаправят по одному путепроводу, а проезд по второму искусственному сооружению будет закрыт до завершения работ – ориентировочно 12 августа 2021 года.

Как сообщает заказчик, подрядчик уже приступил к фрезерованию верхнего слоя деформированного асфальтного покрытия. Кроме того, в случае необходимости, планируется провести комплекс мероприятий, направленный на недопущение возникновения аналогичных деформаций на мосту.