В Тольятти новый мост на трассе М-5 деформировался

На участке образуются пробки Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самарской области пожаловались в социальных сетях на состояние нового мостового перехода на 974 км трассы М-5 в Тольятти. Ремонт моста ведется по заказу ФКУ «Поволжуправтодор» уже несколько лет.

В настоящее время покрытие мостового перехода сильно деформировалось, автолюбители опубликовали фото и видео, которое это подтверждает.

Дорожное покрытие в ужасном сотоянии Фото: СОЦСЕТИ

- Похоже, строительство вели диверсанты. На мосту пробка из транспорта, который не может переехать не только ямы, но поперечные бугры по 40 см высотой. С полос нельзя перестроиться из-за таких же бугров вдоль дороги, - пишет автор публикации в социальных сетях.

В правительстве Самарской области отреагировали на обращение местного жителя, и посоветовали обратиться непосредственно к заказчику ФКУ «Поволжуправтодор», так как трасса является федеральной.

- Со всеми вопросами по строительству данной развязки необходимо обращаться в официальный аккаунт Федерального дорожного агентства, - ответили представители сообщества национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области.

Между полосами бугры высотой 40 см Фото: СОЦСЕТИ

В настоящее время ФДА не дали официального ответа на вопрос, будет ли исправлена деформация и в какие сроки.

Напомним, движение на данном участке было открыто в прошлом году. Реализация данного проекта должна была исправить ситуацию с заторами на въезде в Тольятти, путем направления потока автомобилей в сторону Москвы, без заезда в город.