На игру "Крыльев Советов" с "Ахматом" пустят 500 человек

На игру "Крыльев Советов" пустят всего 500 человек

На игру "Крылья Советов" с "Ахматом", которая состоится в воскресенье, 25 июля, пустят 500 человек, включая футболистов. Об этом сообщают в самарском клубе.

Ранее из-за сложной эпидемиологической обстановки самарский Роспотребнадзор вовсе выступал за то, чтобы не допускать болельщиков на трибуны.

На игру смогут пройти владельцы абонементов на текущий сезон, у которых есть QR-код, болельщики, купившие билеты на сектора COVID-free, а также фанаты с сектора активной поддержки.

Игра начнется в 20:00 по самарскому времени.