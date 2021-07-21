На матч "Крыльев Советов" с "Ахматом" могут не пустить зрителей

Первый после возвращения матч в РПЛ "Крылья" могут провести без зрителей

В Самаре могут не пустить зрителей на матч "Крыльев Советов" с "Ахматом", который пройдет в ближайшие выходные.

Как сообщают в клубе, региональный Роспотребнадзор выступает против присутствия на матче болельщиков из-за сложно ситуации с коронавирусом в регионе. Так, в среду снова сообщили о большом количестве новых заразившихся, а ранее объявили об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

Ранее сообщалось, что на матче разрешат заполнить стадион на 30%. В воскресенье, 25 июля, "Крылья" возвращаются в премьер-лигу и сыграют с "Ахматом".

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