В Самаре возложат цветы к памятнику Высоцкого у Дворца спорта на Молодогвардейской

Памятник Владимиру Высоцком располагается около Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре в воскресенье, 25 июля, возложат цветы к памятнику Владимира Высоцкого, который располагается около Дворца спорта на Молодогвардейской.

Именно в Самаре (тогда именовавшейся Куйбышевом) Владимир Высоцкий впервые выступал перед многотысячной аудиторией - на концерт в старом здании ледового Дворца спорта пришли порядка 7 тысяч человек. В 2008-м году около Дворца открыли памятник. В этом году территорию около памятника благоустроят.

Кроме того, 24-25 июля в Самаре и Тольятти пройдет традиционная регата памяти Владимира Высоцкого.

Возложение состоится в 13:00.