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Происшествия26 июля 2021 11:50

В Самарской области в столкновении трех автомобилей погиб пассажир легковушки

По имеющимся данным, легковой автомобиль врезался в грузовик
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В столкновении двух грузовиков и легковушки погиб один человек. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В столкновении двух грузовиков и легковушки погиб один человек. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором погиб пассажир легковушки. Об этом сообщили в региональной полиции.

Авария произошла утром в понедельник, 26 июля, на 1221 км дороги М-5 "Урал" в Красноярском районе. По предварительным данным, столкнулись два грузовика и легковой автомобиль "Хонда Аккорд".

В результате аварии погиб 20-летний пассажир, который находился в "Хонде Аккорд". В настоящее время уточняются подробности произошедшего.

Сотрудники полиции обеспечили проезд для машин на месте ДТП. По факту случившегося проводится проверка.

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Столкновение двух грузовиков и легковушки в Самарской области
Столкновение двух грузовиков и легковушки в Самарской области

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