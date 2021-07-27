В Самаре РПЦ отсудила себе нежилое здание в центре города

Представители храма обратились в суд в январе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области признал право собственности прихода Храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на нежилое здание по адресу Чапаевская 136И. В январе 2021 представители храма обратились в Арбитражный суд Самарской области с иском к администрации города.

Тогда выяснилось, что здание, которое приход получил в собственность, превышает установленные размеры. В разрешении был указан крестильный храм общей площадью 123 кв.м., в то время как в реальности храм занимал 255 кв.м. В результате этого у прихода возникли трудности с регистрацией собственности.

По итогам судебного процесса арбитраж принял сторону священнослужителей и удовлетворил прошение о признании права собственности.

Напомним, в феврале этого года в Храм оказался в центре внимания горожан – туда забрались воры, украли пожертвования и украшения, а также повредили икону.