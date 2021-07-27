Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика27 июля 2021 18:21

Российские партии поддержали инициативу о безопасности выборов

Участники избирательного процесса должны быть обеспечены средствами защиты
Сергей ЧЕРНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Представители политических партий подписали соглашение о безопасности выборов

Представители политических партий подписали соглашение о безопасности выборов

Партии ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и "Российская политическая партия "Зеленые" поддержали инициативу "Единой России" о проведении безопасных выборов в условиях пандемии.

"Единая Россия" ранее призвала подписать соглашение, которое предполагает снижение количества массовых мероприятий и их переводу в онлайн. Также отмечается, что все участники избирательного процесса, а это кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Политические партии согласились с такими доводами и подписали соответствующее соглашение в Центризбиркоме.