Российские партии поддержали инициативу о безопасности выборов

Представители политических партий подписали соглашение о безопасности выборов

Партии ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и "Российская политическая партия "Зеленые" поддержали инициативу "Единой России" о проведении безопасных выборов в условиях пандемии.

"Единая Россия" ранее призвала подписать соглашение, которое предполагает снижение количества массовых мероприятий и их переводу в онлайн. Также отмечается, что все участники избирательного процесса, а это кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Политические партии согласились с такими доводами и подписали соответствующее соглашение в Центризбиркоме.