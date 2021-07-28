Самарцев продолжает пугать мёртвая рыба из зелёной Волги

В Самаре продолжает гибнуть рыба Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самары продолжают выкладывать в соцсети тревожные фотографии с мёртвой рыбой, которую находят на берегах водоёмов области. Новый замор был зафиксирован в Подгорах.

В комментариях самарцы выражают озабоченность таким большим количеством мёртвой рыбы.

- Тридцать лет назад тоже была жара и водоросли, был тот же самый климат, вот только рыба мертвая на берег так не выбрасывалась, а была живой и здоровой, - делится воспоминаниями неравнодушный житель Самарской области.

Напомним, ранее о причинах гибели рыбы рассказал директор автономной некоммерческой организации «Чистые водоёмы» Денис Стукалов. По его словам, всему виной нагрев воды из-за аномальной жары.