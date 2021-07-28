Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 12:05

Самарцев продолжает пугать мёртвая рыба из зелёной Волги

Фотографии погибшей фауны заполонили соцсети
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре продолжает гибнуть рыба

В Самаре продолжает гибнуть рыба

Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самары продолжают выкладывать в соцсети тревожные фотографии с мёртвой рыбой, которую находят на берегах водоёмов области. Новый замор был зафиксирован в Подгорах.

В комментариях самарцы выражают озабоченность таким большим количеством мёртвой рыбы.

- Тридцать лет назад тоже была жара и водоросли, был тот же самый климат, вот только рыба мертвая на берег так не выбрасывалась, а была живой и здоровой, - делится воспоминаниями неравнодушный житель Самарской области.

Напомним, ранее о причинах гибели рыбы рассказал директор автономной некоммерческой организации «Чистые водоёмы» Денис Стукалов. По его словам, всему виной нагрев воды из-за аномальной жары.