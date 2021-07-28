Стали известны подробности происшествия, когда ударили ножом инструктора по вейкборду

Денис, получивший удар ножом, пока остается в больнице Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Стали известны подробности происшествия в парке на озере Орлова в Новокуйбышевске, когда ножевое ранение получил инструктор по вейкбордингу в «Магнетик паре».

Ранее сообщалось, что 24-летний спортсмен Денис получил удар ножом от посетителя якобы во время конфликта. Однако, как рассказал «КП-Самара» отец парня, Денис с мужчиной не конфликтовал.

Выяснилось, что в прошедшую субботу утром мужчина начал конфликт на баре. Денис находился там же и сидел неподалеку, через одного человека, ожидая начала своей смены работы.

Мужчина на баре достал нож и начал им размахивать. Присутствующие, среди которых был и Денис, начали просить его убрать нож, в ответ на это мужчина ударил парня ножом в грудь. Пострадавшего доставили в реанимацию в критическом состоянии, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По факту случившего возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и определяли меру пресечения в Новокуйбышевском городском суде. Как указано в материалах дела, которые имеются в распоряжении «КП-Самара», подозреваемый в момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения, с места происшествия скрылся, оставив пострадавшего в критическом состоянии.

Как следует из материалов дела, подозреваемый заявил, что у него эпилепсия и что о событиях того дня он ничего не помнит.

В итоге суд принял решение арестовать подозреваемого на два месяца.