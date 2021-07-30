В Самаре возбудили дело по факту убийства 15-летней девочки

Следователи выясняют подробности произошедшего. Фото - следственно управление СК РФ по Самарской области

В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

В одном из домов в поселке Петра Дубрава обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти - не менее пяти ножевых ранений зафиксировали в области шеи погибшей.

Подозреваемый в убийстве задержан, им оказался сотрудник полиции. Не исключается версия, что между подозреваемым и девочкой была интрижка, она решила все рассказать, из-за чего и произошла ссора, во время который девушку убили.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время будет избрана мера пресечения для задержанного.