Полицейский, подозреваемый в убийстве самарской школьницы, расплакался в суде

Подполковник полиции не смог сдержать слез во время ареста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 июля в Самарском районном суде избирают меру пресечения 42-летнему Антону Безчетвертеву. Мужчине вменяют зверское убийство 15-летней девочки в поселке Петра Дубрава. Тело несчастной нашли вечером 29 июля.

- Он начал плакать, когда его спросили про семью. Согласен на арест. Вину при допросе признал частично и отказался давать показания, - передает корреспондент "КП-Самара" с места событий.

В деле есть явка с повинной. Выйти на подполковника полиции сыщикам удалось благодаря свидетелям. Они видели человека, склонившегося над девушкой, а также его автомобиль с прицепом, который будто на что-то наехал, и запомнили госзнак авто. Вскоре очевидцы обнаружили труп.

По словам местных жителей, прицеп подозреваемый утопил. Сам он во время первичных допросов заявлял, что зарезал девушку после того, как случайно сбил ее, возвращаясь с рыбалки.

Расследование продолжается. "Комсомолка" следит за развитием ситуации.

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