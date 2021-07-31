В Самаре арестовали подполковника полиции, подозреваемого в зверском убийстве школьницы

Мужчина не возражал против ареста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 июля в Самарском районном суде избрали меру пресечения для 42-летнего Антона Безчетвертева. Подполковника полиции подозревают в зверском убийстве 15-летней девочки из поселка Петра Дубрава.

- Его арестовали на два месяца. Задержанный и его адвокат отказались что-либо комментировать. Против заключения под стражу Безчетвертев не возражал, - передает корреспондент "КП-Самара" из зала суда.

Во время ареста подозреваемый расплакался. Случилось это после вопроса про его семью. Вину свою Антон признал частично. Объяснять подробности трагедии он отказался.

В СИЗО мужчина пробудет как минимум до 29 сентября. Из ОП № 3, где он возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, его уже уволили.

Тело школьницы нашли в поселке Петра Дубрава на улице Садовой. Ей нанесли не менее шести ударов ножом в шею. Во время первого допроса Безчетвертев заявлял, что это произошло после ДТП.

Сейчас расследование продолжается. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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