Взятку сызранскому прокурору нес тольяттинский адвокат

Адвокат признал вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 31 июля, в Самарском районном суде отправили под домашний арест тольяттинского адвоката Дмитрия Фомина.По версии следствия, он выступал одним из двух посредников при передаче взятки сызранскому прокурору Вадиму Федорину.

Громкое задержание провели вчера сотрудники УФСБ России по Самарской области. Общая сумма взятки, на которую, по версии следствия, рассчитывал прокурор, составляла 3 млн рублей. Деньги должны были передать представители ООО “Гиппократ” за то, чтобы их не привлекали к уголовной ответственности.

30 июля должна была состояться передача первого “транша” в 600 тысяч рублей, но всю цепочку подозреваемых в коррупции задержали чекисты.

Дмитрий Фомин вину признал, написал явку с повинной, поэтому, вероятно, отправился не в СИЗО, а под домашний арест. Пока на 2 месяца.