В следственном управлении по Самарской области назначили нового руководителя

Полковник юстиции Марат Галиханов стал новым руководителем следственного управления в Самарской области

В Самарской области назначен новый руководитель следственного управления. Им стал полковник юстиции Марат Галиханов.

Ранее региональное следственное управление возглавлял Валерий Самодайкин. В конце мая появилась информация, что он оставил этот пост. В дальнейшем стало известно, что он занял аналогичную должность в Ивановской области.

Галиханов до своего назначения в Самарской области работал первым заместителем руководителя следственного управления в Кировской области. До этого работал на разных должностях в следственном управлении и прокуратуре в Татарстане.