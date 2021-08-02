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Общество2 августа 2021 11:48

В следственном управлении по Самарской области назначили нового руководителя

Новым главой следственного управления региона стал полковник юстиции Марат Галиханов
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Полковник юстиции Марат Галиханов стал новым руководителем следственного управления в Самарской области

Полковник юстиции Марат Галиханов стал новым руководителем следственного управления в Самарской области

В Самарской области назначен новый руководитель следственного управления. Им стал полковник юстиции Марат Галиханов.

Ранее региональное следственное управление возглавлял Валерий Самодайкин. В конце мая появилась информация, что он оставил этот пост. В дальнейшем стало известно, что он занял аналогичную должность в Ивановской области.

Галиханов до своего назначения в Самарской области работал первым заместителем руководителя следственного управления в Кировской области. До этого работал на разных должностях в следственном управлении и прокуратуре в Татарстане.