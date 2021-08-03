Жителям Самарской области рассказали о новой вакцине от коронавируса "Спутник Лайт"

В Самарскую область доставляют вакцину "Спутник Лайт" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область поступает новая вакцина от коронавируса "Спутник Лайт". О ее свойствах рассказал руководитель информационного центра регионального оперштаба Николай Ренц.

"Спутник Лайт" показан в первую очередь тем, кто уже переболел коронавирусом, а также гражданам, пришедшим на повторную вакцинацию. Вместе с тем, делать ее могут также и тем, кто не болел и впервые пришел на вакцинацию.

Сейчас при вакцинации прививку нужно сделать дважды, "Спутник Лайт" позволяет лишь раз сходить на прививку.

По последним данным, в Самарской области ежедневно выявляют более 400 заразившихся коронавирусом.

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