Полицейские психиатры не нашли отклонений у подполковника, обвиняемого в убийстве школьницы под Самарой

Во время заседания суда Антон Безчетвертев частично признал вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей Гольдштейн – официальный представитель облМВД - прокомментировал сегодня судьбу своего бывшего коллеги Антона Безчетвертева, которого сейчас подозревают в убийстве школьницы. В частности, он рассказал о том, что диспансеризация сотрудников полиции проводится каждый год, и в рамках этого обследования проверяют, в том числе, и психическое состояние стражей порядка.

Судя по всему, Антон Безчетвертев, которого задержали по подозрению в убийстве15-летней девочки, аналогичную проверку проходил также регулярно.

- Никаких отклонений не выявлено в этом случае. Результаты диспансеризации положительны, - прокомментировал ситуацию начальник отдела информации и общественных связей облМВД Сергей Гольдштейн сегодня в эфире радио «Эхо Москвы». - В связи с чем это [видимо, убийство. Прим.автора] произошло и произошло ли, я не могу сказать, будут назначены необходимые экспертизы, которые помогут ответить на этот вопрос. Для нас это шок. Соболезнования отцу и родным девочки погибшей. Давайте дождемся решения суда.

Напомним, тело девочки нашли на дороге с несколькими ножевыми ранениями, по подозрению в убийстве задержали Антона Безчетвертева, который на тот момент был действующим сотрудником уголовного розыска. Сейчас его уволили, факт убийства он не отрицал, суд арестовал его на 2 месяца.

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