Уголовное дело возбудили по факту пожара на газозаправочной станции в Самаре

Следователи выясняют причины пожара на АГЗС в Самаре. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

В Самаре возбудили уголовное дело по факту пожара на АГЗС, во время которого пострадал сотрудник заправки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

На газозаправочной станции 31 июля произошла разгерметизация газового баллона, из-за чего началось возгорание и обрушилось помещение операторской. С ожогами разной степени тяжести в больницу доставили оператора АГЗС.

По факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью человека, возбудили уголовное дело. Следователи выясняют причины произошедшего.