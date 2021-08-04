Лебедь-чистюля в Самаре попал на видео во время банных процедур

В Самаре нашли лебедя, который очень любит купаться

В Самаре на видео попал лебедь-шипун, получивший кодовое имя "чистюля". Птица из самарского зоопарка получила сотни лайков, попав в объектив видеографа в момент банных процедур. Лебедь очень мило хлопает крыльями и плещется в воде, приводя себя в порядок.

Зрители видеоклипом восхитились и попросили больше такого интересного контента.

- Все бы сейчас так мечтали искупнуться, - смеются самарцы, намекая на ужасную жару, которая установилась в регионе - столбики термометров поднимаются до 40 градусов.

Лебедь - шипун - удивительно красивая птица, у него длинная шея, вытянутое туловище, тело и голова средней величины с оранжево-красным клювом. А размах крыльев птицы может достигать 240 см. Большой водоем для водоплавающих птиц зоопарка создан в питомнике в Формальном. Здесь лебедям очень комфортно. Кстати, год назад в зоопарке спасали лебедя, которого нашел неравнодушный житель. У птицы был открытый перелом и высокая температура.

А в мае жителей Самарской области потрясло нашествие красивых белых птиц, занесенных в Красную Книгу. Они облюбовали озеро села Яицкое.