Самарские школы с 1 сентября будут работать очно, но с ограничениями

Дети смогут пойти на учебу в школы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарской области школы с 1 сентября будут готовы принять детей. Об этом рассказали в местном управлении Роспотребнадзора журналисту "КП-Самара". Дистанционку пока вводить не намерены, но некоторые ограничения, которые действовали и в прошлом году, останутся неизменными.

- Особый режим работы организаций детской инфраструктуры подразумевает обязательную термометрию школьников и сотрудников на входе в здание, усиленный дезинфекционный режим, обеззараживание воздуха, легкий доступ к антисептическим средствам, - объяснили в Роспотребнадзоре.

Также стало известно, что сотрудники пищеблоков и обслуживающий персонал будут обязаны носить маски во время нахождения на территории школы. Чтобы дети минимально пересекались друг с другом, за каждым классом закрепят отдельное помещение.

Также в ведомстве напоминают, что учителя попали в список категорий работников, которые обязаны пройти вакцинацию. Сейчас прививочная кампания продолжается.

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