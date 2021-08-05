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Здоровье5 августа 2021 11:11

В Самарской области коронавирусом заразился еще 461 человек: данные на 5 августа 2021

В регионе 16 новых смертельных случаев
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области еще 461 новый заболевший

В Самарской области еще 461 новый заболевший

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снова нашли более четырехсот заразившихся коронавирусом. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в четверг, 5 августа, в регионе выявили 461 новый случай заражения.

Всего с начала пандемии в области заболели 78 628 человек, среди которых выздоровели 71 874. В четверг объявили о 16-ти новых летальных случаях, всего умерли 2 715 заразившихся.

В целом по стране за сутки нашли 23 120 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заболели порядка 6,4 млн человек.