Бывший министр строительства Самарской области Евгений Чудаев вернулся в бизнес

Евгений Чудаев вернулся в хорошо знакомую ему сферу

Экс-министр строительства региона Евгений Чудаев стал гендиректором компании «Древо», учредителем которой является его отец. Такая информация опубликована в системе «Контур.Фокус».

Данный пост бывший министр строительства занимает уже не в первый раз.

В 2018 году Евгений Чудаев оставил бизнес ради работы в министерстве. Но там со временем его заподозрили в превышении полномочий, по некоторым объектам возник конфликт интересов.

Прокуратура провела ряд проверок и выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции, после чего Евгений Чудаев в апреле 2021 года ушел в отставку. На данный момент бывший министр снова в сфере строительного бизнеса.