Из-за детского садика в Самаре уголовные дела возбудили уже на двух чиновников

Экс-чиновника вызвали в суд по уголовному делу Елены Чернега (на фото) Фото: Соцсети

Несданный в срок детский сад на ул.Ташкентской, 110 в Самаре лег в основу по крайней мере двух уголовных дел. Одно из них – о превышении должностных полномочий, подозреваемой по нему проходит замглавы Самары — руководитель городского департамента образования Елена Чернега.

По версии следствия, она дала команду подчиненным зачислять детей в детский сад №87 в декабре 2019 года. Задание было выполнено, но в срок объект не сдали. А перевести ребенка в другой сад при наличии таких очередей, как в Самаре – дело нелегкое. В итоге дети просидели дома примерно на год дольше запланированного, и часть родителей в рамках уголовного дела заявили к Чернега гражданские иски с требованием возместить им убытки от частных заведений, куда они «сдавали» детей.

Сама Елена Чернега сразу заявила: не виновата, потому что ей предоставили официальные документы, где было указано, что сад будет сдан в срок. Из этого и исходили. Ее подчиненные закупили необходимое внутреннее оборудование, даже персонал набрали. А все остальное – не в ее власти.

В целом, ее слова сегодня подтвердил бывший заместитель министра строительства Самарской области Андрей Маслов: да, документы о вводе детсада в эксплуатацию подписывает не департамент образования (не Чернега), а сотрудники департамента градостроительства Самары.

Впрочем, более подробно на эту тему экс-чиновник говорить отказался, потому что сам является фигурантом уголовного дела о незаконном разрешении на ввод в эксплуатацию трех объектов – в том числе, злополучного детского сада №87 на ул.Ташкентской, 110.

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Следствие считает Елену Чернега ответственной за то, что полсотни детей год сидели дома, родители просят возместить им ущерб (подробности)