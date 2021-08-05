Волейболист из Новокуйбышевска стал финалистом Олимпиады в Токио

Дмитрий Волков выступит в финале Олимпиады в Токио. Фото - Instagram спортсмена
Воспитанник новокуйбышевского волейбола Дмитрий Волков стал финалистом Олимпиады в Токио.
Мужская сборная по волейболу вышла в финал, обыграв команду Бразилии со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).
В составе российской команды выступает Дмитрий Волков из Новокуйбышевска. Волейболом он начал заниматься в 2002 году в родном городе, с 2011 года выступал за "Факел" из Нового Уренгоя, сначала за молодежную команду, а потом в составе основной. Сейчас играет за казанский "Зенит".
Выступления на Олимпиаде также продолжает самарский пятиборец Александр Лифанов, который занимает второе место после основного раунда фехтования.
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