Тольяттинская каратистка не выступит на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

Тольяттинская каратистка Анна Чернышева не выступит на Олимпиаде. Фото - Федерации каратэ России

Каратистка из Тольятти Анна Чернышева не выступит на выступит на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса. Об этом сообщили в Федерации каратэ России.

Тольяттинская 19-летняя спортсменка была единственной представительницей нашей страны на олимпийском турнире по каратэ, который пройдет впервые.

Она сдала тест на коронавирус, как только прилетела в Японию, и он оказался положительным. Таким образом, она не сможет принять участие в играх. Сейчас спортсменка находится на самоизоляции, болезнь проходит бессимптомно.

Ранее на Олимпиаде в Токио серебряные медали заработали самарские фехтовальщики братья Бородачевы, ставшие серебряными призерами в командных соревнованиях рапиристов. Также в составе сборной серебро завоевал шпажист из Самары Павел Сухов.

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