Самарцев предупреждают, что мошенники начали делать фальшивые прививки на дому

В Самарской области вакцинацию можно пройти в больницах или мобильных и круглосуточных пунктах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев предупредили об очередном способе мошенничества, связанным с вакцинацией. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, мошенники на дому делают уколы с неизвестным веществом.

В некоторых случаях после укола люди засыпают, после чего их грабят, пока они спят. Если же человек не засыпает, то мошенники могут ограбить квартиру, пока ее владелец заполняет документы, думая, что прошел вакцинацию.

Мошенники делают поквартирный обход или предварительно звонят, предлагая вакцинацию на дому.

Сейчас на вакцинацию можно попасть, записавшись через портал Госуслуги, позвонив в свою поликлинику, или в мобильных и круглосуточных пунктах. Поквартирный обход с предложением сделать прививку при этом не проводится. Самарцев призывают быть бдительными и не пускать мошенников в квартиру.

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