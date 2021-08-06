Транспортную развязку у Тольятти закроют до 12 августа из-за просадок асфальта и выбоин

В Самарской области будут ремонтировать только что построенную развязку

В Самарской области до 12 августа закроют движение по транспортной развязке на трассе М-5 в районе Тольятти. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции, которые провели выездную проверку на участке и выявили множество дефектов дорожного покрытия. Это и колеи, выбоины, просадки, разрушающийся асфальт, причем ситуация еще более ухудшилась. На состояние новой, сданной только в прошлом году транспортной развязки еще в июле пожаловались автомобилисты. Все жалобы оказались реальными: в Госавтоинспекции отметили, что теперь собственнику автодороги придется ответить за недостатки содержания в соответствии с административным кодексом.

- Владелец автомобильной дороги будет привлечен к административной ответственности. С целью устранения недостатков было выдано предписание на их устранение, - объяснили в ГИБДД.

Сейчас движение по участку транспортной развязки закрыто и организовано в соответствие с временной схемой, по двум полосам в направлении из Москвы в Самару. Для ремонта проезжую часть в обратном направлении закроют до 12 августа, все нарушения должны устранить не позже 1 сентября 2021 года.

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