Красная жара опять не даст самарцам нормально добираться до работы

Такую жару лучше проводить на свежем воздухе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ждут красную жару. Судя по прогностическим картам на сайте Гидрометцентра, регион опять попал в зону действия аномальных температур, столбики термометров в начале рабочей недели поднимутся до +35 градусов. Не слишком холоднее будет и ночью - температура не опустится ниже 15-20 градусов. Прохлада немного порадовала горожан только на прошлой неделе - на короткое время прохладу принесла только область высокого давления.

В начале рабочей недели в Самарской области будет жарко до +30 +35 градусов, будет дуть легкий восточный ветер до 8 м/с. Температура ночью будет только повышаться. Жара продержится до конца недели и похолодания, а также дождей, синоптики не обещают. Облака и тучки могут понабежать только в четверг, но дождь если и будет, то кратковременный.

По данным синоптиков среднесуточная температура в середине августа ожидается выше нормы на 4 градуса. На прогностической карте аномалий температуры Гидрометцентра Самарская область окрашена в багрово-красный цвет. А вот других опасных явлений в регионе не ожидают. Недавно синоптики рассказали, может ли в Самару прийти торнадо.