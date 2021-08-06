Стоит ли бояться торнадо в Самаре: вот что сказали специалисты

В Самарской области почти каждый год случаются явления, которые спешат назвать смерчами. Но это не вполне справедливо Фото: Архив "КП"

В начале месяца средства массовой информации предупреждали, ссылаясь на Центр погоды «Фобос», что 3 августа в Среднем Поволжье, в том числе в Самаре, могут возникать настоящее торнадо. Жители региона были заинтригованы. Смерч - вещь, конечно, жуткая, но чрезвычайно редкая для Самарской области. Что-то похожее видели буквально на днях, 28 июля, но эксперты классифицировали это как пылевую воронку, которая существенной угрозы не несет. А 4 августа в регионе наблюдали пыльную бурю. Но зловещий разрушительный смерч так и не явился.

«КП-Самара» решила расставить точки над i и попросила начальника Приволжского УГМС Людмилу Анурову объяснить, что следует называть торнадо, возможно ли в принципе это явление в Самарской области и чего на самом деле стоит бояться.

- Я считаю, что разговорам о торнадо на нашей территории мы обязаны средствам массовой информации, которые любят эффектные слова, - сказала эксперт. - В Самарской области возможны небольшие завихрения с пылевыми столбами, которые не вполне серьезно можно назвать маленькими смерчами. Их обычно видят на воде, я и сама такое наблюдала. Как правило, они малосильны и распадаются буквально в течение минуты. И потому для жизни людей не опасны. Самара удалена от больших водных площадей, морей и океанов, так что настоящие торнадо в нашем регионе невозможны.

Однако у нас бывают опасные шквалы. Например, в 2009 или 2010 году в Красноармейском районе был порывистый ветер до 33 м/с по шкале Бофорта, как мы определили визуально. В этом году было и 27 и 28 м/с, да и 25 мы фиксировали совсем недавно.

При вторжении более прохладного воздуха, чем есть у нас на территории, бывают случаи, когда возникает конвективная облачность. Оттуда и ливень, и град, и усиления ветра. Эти шквалы очень кратковременны, они продолжаются одну-три минуты, но могут наносить значительный ущерб.

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