Новый антирекорд: в Самарской области заболели коронавирусом 467 человек

Врачи продолжают работать в "красных зонах" почти без перерывов Фото: Иван Макеев

В Самарской области 8 августа 2021 года заболели коронавирусом 467 человек, еще 13 человек, к сожалению, скончались. В воскресенье поставлен очередной антирекорд по числу заболевших - предыдущий максимальный результат за все время наблюдений с весны 2020 года был 466 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели в той или иной форме 80 025 человек, и это только те, кому диагноз был поставлен официально.

В таблице с другими регионами России Самарская область стабильно в десятке по заболеваемости: сейчас регион находится на девятом месте, после Нижнего Новгорода, Перми, Свердловской, Ростовской и Воронежской областей.

За сутки в регионе умерли еще 13 человек, у которых был диагноз коронавирус. Особенно страшными были предыдущие два дня: в пятницу и субботу суммарно умерли 37 человек. Коэффициент летальности в губернии выше, чем в среднем по РФ: он составляет 3,46, в то время как в среднем по стране это 2,55.

Сейчас в регионе активно проводится вакцинация. Действует ряд ограничений, например, на работу фуд-кортов, проведение корпоративов. Действует строгий масочный режим, при этом на одном из последних заседаний оперативного штаба принято решение значительно ужесточить контроль за соблюдением ограничений.