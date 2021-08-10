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Общество10 августа 2021 9:09

В Самаре застройщик просит разрешения на строительство высоток с видом на Волгу на улице Максима Горького

На сайте администрации Самары появился проект выдачи такого разрешения
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самаре могут появиться новые многоэтажки с видом на Волгу

В Самаре могут появиться новые многоэтажки с видом на Волгу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала проект на выдачу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на улице Максима Горького. Застройщик ООО «Капитал Девелоамент» планирует построить высотные дома с видом на Волгу.

Согласно проекту, чиновники разрешат застроить земельные участки на общей площади 40 197 квадратных метров. 21 августа 2021 года пройдут публичные слушания, после чего документ вступит в законную силу.

Напомним, на слушаниях также будет поднят вопрос о выдаче разрешения на застройку исторического поселения в районе стрелки реки Самара и Волги. Так, заявитель планирует построить многоэтажные дома на улице Кутякова на общей площади 25 293 квадратных метров.