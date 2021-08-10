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Общество10 августа 2021 10:30

В Самаре 9 августа 2021 года представили нового руководителя Следственного комитета

Руководителем регионального СУ СКР стал полковник юстиции Галиханов Марат
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Марат Галиханов вступил в должность руководителя СУ СКР по Самарской области в начале августа

Марат Галиханов вступил в должность руководителя СУ СКР по Самарской области в начале августа

9 августа в Самаре состоялось представление вновь назначенного руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области полковника юстиции Галиханова Марата Файзурахмановича.

Нового руководителя следственного комитета региона представил руководитель третьего следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Нижний Новгород) полковник юстиции Федотов Андрей Евгеньевич. Он поздравил Марата Галиханова с назначением и пожелал успехов в работе.

В свою очередь назначенный руководитель поблагодарил всех присутствующих за доверие и выразил уверенность, что достигнутые показатели снижаться не будут, а поставленные цели будут достигнуты.