Кто такой новый руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов

На своей должности в Самарской области Галиханов сменил Валерия Самодайкина. Источник фото: samara.sledcom.ru

В начале августа вступил в должность новый руководитель следственного управления следственного комитета по Самарской области Марат Галиханов. Он родился в 1982 в Нижнекамске Республики Татарстан. Имеет высшее юридическое образование и высшее техническое образование, полученные в Казанском государственном университете (позже КПФУ).

В органах прокуратуры с 2005-го года. Работал старшим следователем в Бугульме, в Казани, затем следователем по особо важным делам Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Татарстану. В 2009-м стал «Лучшим следователем по расследованию преступлений, совершенных организованными преступными формированиями» в РТ. И в том же году перешел на должность заместителя руководителя Зареченского межрайонного следственного отдела.

В 2011-м году Марат Галиханов окончательно перешел на руководительские позиции. Сначала он возглавлял Зареченский МСО, потом Чистопольский, а затем следственный отдел по городу Набережные Челны (с 2013 по 2017 год). В 2016 году получил звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан». Также имеет медали «За заслуги», «300 лет первой следственной канцелярии», «За усердие в службе».

До назначения в Самарскую область в июле 2021 года был первым заместителем руководителя СУ СКР по Кировской области.

Свое назначение Галиханов успел прокомментировать челнинскому изданию. По его словам, приоритетным при работе в Самарской области он видит сохранение работоспособного коллектива. Слухи о назначении Марата Галиханова появились еще весной 2021-го, после завершения работы Валерия Самодайкина в должности главы местного СУ СК. Также из статьи кировской «Комсомолки» можно узнать о том, сколько Галиханов заработал в 2019 году.

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