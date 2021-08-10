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Здоровье10 августа 2021 12:39

Глава информцентра регионального оперштаба Николай Ренц описал три новых симптома коронавируса

По словам врача, ранее обозначенные симптомы уже могут не появляться
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Коронавирусом стали чаще болеть дети и подростки

Коронавирусом стали чаще болеть дети и подростки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава информационного центра регионального оперативного штаба Николай Ренц рассказал о новых симптомах коронавируса. Те симптомы, которые были названы раньше, могут уже не проявляться у инфицированных людей.

Так, по словам врача, в настоящее время заболевание протекает очень быстро. Если раньше инкубационный период длился 4-10 дней, то сейчас всего 2-3 дня. Кроме того, у больных коронавирусом не всегда может быть кашель, в большинстве случаев болезнь сопровождается температурой и расстройством кишечника.

Николай Ренц отметил, что в Самарской области наблюдается тенденция, когда коронавирусом все больше болеют дети и подростки, поэтому им все чаще необходима госпитализация и круглосуточное наблюдение.

Напомним, на заседании оперштаба рассказали, что на прошлой неделе увеличилось количество заболеваний ОРВИ и внебольничной пневмонией. Так, по сравнению с прошлой неделей количество ОРВИ увеличилось на 1,99%, а пневмонией на 43,3%. Причем заболеваемость наблюдается практически во всех возрастных группах.