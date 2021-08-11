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Общество11 августа 2021 9:25

В Тольятти нашли пропавшую девочку, которая несколько дней назад ушла из дома

При ее поисках обследовали чердаки домов и торговые центры
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Тольятти нашли девочку, которая пропала несколько дней назад

В Тольятти нашли девочку, которая пропала несколько дней назад

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти нашли несовершеннолетнюю девочку, которая несколько дней назад ушла из дома и пропала.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, девочка 2008 года рождения ушла из дома 8 августа и с тех пор не возвращалась.

В поисках ребенка полицейские обследовали чердаки и подвалы, обошли торговые центры и развлекательные заведения, где ее могли бы видеть. Также опросили родственников, друзей и одноклассников.

В результате девочку удалось найти. По данным полиции, каких-то преступных действий в отношению нее не совершали. По факту случившегося сейчас проводится проверка.