В Тольятти нашли пропавшую девочку, которая несколько дней назад ушла из дома

В Тольятти нашли девочку, которая пропала несколько дней назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти нашли несовершеннолетнюю девочку, которая несколько дней назад ушла из дома и пропала.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, девочка 2008 года рождения ушла из дома 8 августа и с тех пор не возвращалась.

В поисках ребенка полицейские обследовали чердаки и подвалы, обошли торговые центры и развлекательные заведения, где ее могли бы видеть. Также опросили родственников, друзей и одноклассников.

В результате девочку удалось найти. По данным полиции, каких-то преступных действий в отношению нее не совершали. По факту случившегося сейчас проводится проверка.