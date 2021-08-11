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Общество11 августа 2021 10:57

Главу управления госохраны объектов культурного наследия в Самаре отстранили от должности

Причиной стало расследуемое уголовное дело
Источник:kp.ru
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Главу управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области отстранили от должности

Главу управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области отстранили от должности

В Самарской области отстранили от должности главу управления госохраны объектов культурного наследия Владимира Филипенко.

Причиной отстранения стало уголовное дело, которое сейчас расследуют в следственном комитете. По версии следствия, Филипенко намеренно создавал благоприятные условия для застройщика, не включая исторические здания в перечень объектов, которые подлежат охране.

Исполняющим обязанности руководителя назначен Иван Стафеев. Информация об этом содержится на сайте регионального ведомства.