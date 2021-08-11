«Стоки поступают круглосуточно»: коммунальщики прокомментировали загрязнение воздуха в Куйбышевском районе Самары

Очистные сооружения работают круглосуточно. Фото: "РКС-Самара".

В «Самарских коммунальных системах» прокомментировали сообщения о поиске виновных в загрязнении воздуха в Куйбышевском районе. Коммунальщики высказали свою позицию по поводу опубликованных в СМИ результатах мониторинга на границе санитарно-защитной зоны городских очистных канализационных сооружений.

- Экспертиза действительно показала превышение предельно допустимых показателей по сероводороду. Но откуда в данную точку пришел загрязненный воздух – никто не может или не хочет определить! - отметили в «РКС-Самара».

Коммунальщики подчеркнули, что стоки поступают на ГОКС в круглосуточном режиме.

- Их нельзя приостановить, чтобы не пахло, или открыть залповый сброс, - пояснили специалисты. - А во время ЧМ-2018, по мнению жителей Куйбышевского района, неприятного запаха не было! На очистных сооружениях идет непрерывный технологический процесс. А люди жалуются на усиление запаха именно в ночное время.

Также в «РКС-Самара» пояснили, что в ходе реконструкции ГОКС все точки касания неочищенных сточных вод с воздухом в 2021 году были перекрыты.

- В этом убедились и депутаты, и чиновники, и жители «Волгаря». «РКС-Самара» проводит политику полной информационной открытости. На очистные сооружения беспрепятственно и круглосуточно допускаются все проверяющие и общественные организации, проводятся экскурсии, приглашаются чиновники, депутаты и жители близлежащих микрорайонов. Этого не делает ни одно другое предприятие, находящееся в данном районе, чей производственный процесс подразумевает выброс сероводорода. А их – более тридцати! - подчеркнули коммунальщики. - На ГОКС люди работают годами, династиями. Правилами техники безопасности не предусмотрено ношение противогазов и других защитных средств органов дыхания. За время существования ГОКС не было зафиксировано ни одного случая профзаболеваний. Приглашаем всех желающих познакомиться с работой ГОКС.