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Общество11 августа 2021 15:11

Ждем еще трупов? В Самарской области Волга прогрелась до рекордных +25,5 градусов

Гидрологи отмечают, что вода прогрелась выше нормы
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Волга опустилась почти на метр от нормального подпорного уровня

Волга опустилась почти на метр от нормального подпорного уровня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали гидрологический обзор на первую декаду августа 2021 года. Синоптики сообщили, что Волга и малые реки в Самарской области прогрелись до рекордных значений.

- Температура воды в Саратовском водохранилище 23,4 – 25,6 градусов, в районе Самары 23,7 градусов, что на 2,7 выше нормы. В Куйбышевском водохранилище температура воды составила 23,2 – 25,5 градусов, в районе Тольятти 25,5 градусов, что на 3,2 выше нормы, - сообщила гидролог отдела гидрологических прогнозов Илюшкина М.Н.

Кроме того, гидрологи сообщили о колебаниях уровней воды от -10 до +3 см в районе Тольятти и от -15 до +14 см в Самаре. Так, по состоянию на 10 августа в районе Самары наблюдается уровень воды 28,25 м БС, что ниже среднемноголетнего значения на 13 см, а в районе Тольятти - 52,06 м БС, что ниже нормального подпорного уровня на 94 см и ниже среднемноголетнего значения на 27 см.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что погода в Самарской области продолжает поднимать столбики термометров вверх. Так, в пятницу 13-го воздух прогреется до +37 градусов.

Жаркая погода и теплая вода становится причиной не только несчастных случаев с утонувшими, но и экологических катастроф. По словам специалистов, жаркая погода нагревает водоемы, из-за чего вода «зацветает» и условия становятся неподходящими для выживания рыбы: необходимый для дыхания водной живности кислород поглощают водоросли.