Власти рассказали, сколько привитых самарцев заболели коронавирусом

А для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо привить 1,5 миллиона жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, сколько привитых самарцев заболели коронавирусом. По его словам, из более чем 900 тысяч жителей региона, получивших первый компонент вакцины (второй получили уже более 730 тысяч человек) COVID-19 заразились 4,5 тысячи человек, то есть всего 0,48%.

- Согласно накопленной нами статистике вакцинированные заболевают коронавирусом в 30 раз реже, чем непривитые. А число тяжелых случаев заболевания у привитых регистрируем в два раза меньше, чем у тех, кто не получил вакцину, - отметил Армен Бенян.

По словам министра, если среди непривитых пациентов частота тяжёлых случаев составляет 8-12%, то среди вакцинированных - всего 3-4%.

Напомним, чуть ранее Армен Бенян рассказал также, что для достижения коллективного иммунитета в Самарской области необходимо привить 1,5 миллиона жителей.

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