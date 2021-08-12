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Общество12 августа 2021 15:01

Администрация Самары разрешила строить высотки рядом с парком 60-летия Советской власти

В Кировском районе появятся новые многоэтажные дома с ограниченным числом парковок
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Кировском районе построят высотки с одной парковкой на две квартиры

В Кировском районе построят высотки с одной парковкой на две квартиры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановление о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. Так, согласно документу, рядом с парком 60-летия Советской власти на пересечении Стара-Загоры и Алма-Атинской появятся многоэтажные дома с одним парковочным местом на две квартиры.

Застройщиком выступит ООО «Сокол-1». Он построит многоэтажные дома на земельных участках общей площадью 46 023 кв. м. с 0,5 количеством мест на 1 квартиру.

Напомним, проект жилого квартала в районе улиц Алма-Атинской и Стара-Загоры был вынесен на публичные слушания в феврале этого года. По итогам слушаний, против высотной застройки выступили всего 2 человека, а 11 мнений было положительных.