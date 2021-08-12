Администрация Самары разрешила строить 250-метровые небоскребы на территории бывшего ГПЗ-4

На Московском/Луначарского появятся небоскребы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановление о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 80-этажных домов на территории бывшего ГПЗ-4.

Застройщики ООО «Мичурина 27» и ООО «Специализированный застройщик «Арена-Строй», которые входят в структуру «Нового Дона» возведут на площади 196 809 кв. м. небоскребы высотой 250 метров.

Как ранее сообщал главный архитектор компании «Новый Дон», на данной территории будут построены десять высотных домов, три из которых небоскребы, высотой 53, 75 и 80 этажей. Кроме того в жилом комплексе появится школа, поликлиника, а также рассматривается возможность строительства детского сада.