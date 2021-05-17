В Самаре 12 человек проголосовали за постройку небоскрёбов на территории ГПЗ-4

Решение будет принято с учетом поступивших мнений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялись публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. Помимо всего прочего речь шла о выдаче разрешения на строительство 250-метровых жилых домов на территории бывшего ГПЗ-4 в границах Московского шоссе, Луначарского и Мичурина.

Компания-застройщик «Новый Дон» планирует возвести на данной территории десять высотных жилых домов, из которых три – небоскребы 53-х и 75-ти этажей, а также 250-метровый дом-доминант.

- Концепция возведения столь высоких зданий дает возможность размещения аллей, скверов и детские площадки. Под жилыми домами запроектированы двух- и трехуровневые подземные паркинги, - рассказал главный архитектор компании «Новый Дон».

Кроме жилых домов, на территории планируется возвести школу на 600 мест и поликлинику на 100 посещений в смену. Застройщик рассматривает также возможность строительства детского сада.

По предварительным расчетам, в жилом комплексе будет порядка пяти тысяч квартир, площадь общественных этажей будет равна примерно 44000 квадратных метров.

По результатам общественных слушаний, в департамент градостроительства Самары поступило в письменном виде 12 мнений в поддержку высотной застройки на территории бывшего ГПЗ-4, одно отрицательное мнение и одно предложение. На собрании участников общественных слушаний лишь один человек выступил категорически против данного строительства.

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