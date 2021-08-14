Самарских ДПСников подозревают в организации подставы для таксиста

Впрочем, нарушение со стороны стражей порядка пока не доказано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Олег Владимирович работает таксистом. В апреле подвез клиента, а вскоре его остановили сотрудники ДПС, обыскали машину и нашли в кармане чехла водительского сиденья сверток с наркотиками. Олег Владимирович клялся и божился, что это не его и «запрещеночку» ему, вероятно, подбросил клиент. Но вскоре на него все равно возбудили уголовное дело за распространение наркотиков.

Интересно, что под уголовное преследование могут попасть и те самые ДПСники, которые остановили Олега Владимировича.

- По некоторым данным, все это могло быть организованной подставой, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – «Свой» человек под видом клиента подбрасывал наркотики, потом дружественный ему экипаж ГИБДД останавливал таксиста и полицейские начинали его прессовать. В любом случае они оставались в плюсе: либо получали «выкуп» от жертвы и отпускали таксиста на все четыре стороны, либо сдавали его коллегам из наркоконтроля.

В этом случае денег у Олега Владимировича не было, поэтому перед ним замаячили реальные перспективы отправиться в места лишения свободы. Если бы не толковый адвокат, который смог «раскачать» это дело.

Впрочем, как говорят наши источники, проверка ДПСников пока не окончена и уголовное дело на них не возбуждено.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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