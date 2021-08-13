Дым от пожаров Якутии пришел в Самару? В регионе появился необычный смог

Над городом повис необычный смог. Фото - соцсети

Жители Самарской области в соцсетях выкладывают фотографии, на которых можно заметить смог. В регионе гадают, от чего он мог возникнуть - местных пожаров, выбросов предприятий или, может быть, дошел от пожаров в Якутии.

В некоторых районах жители также жалуются на неприятный запах. В комментариях предполагают, что это может быть сильная пылевая буря, которую принесло из соседних регионов.

В Якутии продолжаются лесные пожары. По последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет 7 млн гектаров. В регионе наблюдается сложная экологическая ситуация - предельно допустимая концентрация взвешенных частиц в воздухе в десятки раз выше нормы. Смогом от лесных пожаров затянуло Якутск. В пятницу там объявили выходной день, введен режим ЧС регионального характера.

Ранее в Тольятти произошел крупный лесной пожар, когда был введен режим ЧС и готовились к эвакуации людей.