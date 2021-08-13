В самарской квартире умер младенец, мама которого ушла в запой

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего» Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Елене Л. из Самары 26 лет, на учетах нигде не состоит, органы опеки и полиция и знать не знали, что в ее семье такие проблемы.

Узнали об этом вчера. Горе-мать, которой не было дома несколько дней, зашла в квартиру и увидела, что ее сын мертв. Младенцу было 8 месяцев.

Конечно, на место происшествия – в микрорайон Крутые Ключи - сразу выехали медики, полиция, прокуратура и даже новый руководитель СК региона Марат Галиханов.

- По версии следствия, вечером 9 августа женщина посадила младшего сына в детское кресло, зафиксировала его там, чтобы он не мог двигаться, и ушла. В доме остались младенец и его старший брат, которому 3 года, - рассказали в региональном Следственном комитете.

От чего умер малыш, определят эксперты, однако, вероятнее всего, что просто от голода – мамаши не было дома до вечера 12 августа. Ее старший брат сейчас у бабушки. Медики осмотрели его, состояние признали удовлетворительным, в госпитализации мальчик не нуждался.

Знакомые молодой матери говорят, что выпивает она уже довольно давно Фото: скриншот

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, следователям Лена призналась: все это время она пила, поэтому ей было не до детей. Отца у мальчиков нет – в свидетельствах о рождении обоих стоят прочерки.

- Да, Лена часто выпивала. При этом у нее были, как это говорят, беспорядочные половые связи, - рассказал «Комсомолке» Алексей Иванов (имя-фамилия изменены). - В какой-то момент забеременела и стала жить с парнем.

Видимо, после рождения детей привычки Елены не изменились. На аватарке в соцсетях - фотография пьющей женщины с бутылкой, в статусе - надпись «Нет меня» и смайлик-эмодзи «бокал вина».

- Сейчас мы проводим проверку, в том числе в отношении органов профилактики, чтобы понять, почему женщина не состояла на учетах. Также выясняем, слышали ли соседи крики детей, звонили ли в полицию, почему не были приняты меры, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» и.о. прокурора Красноглинского района Андрей Тукмаков.

Горе-мать следователи забрали на допрос, уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего», ход расследования прокуратура взяла на контроль. В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте Елены.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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