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Общество15 августа 2021 10:43

Пыльные бури из Казахстана не собираются уходить из Самары

Синоптики говорят, что мгла в регионе сохранится как минимум до 16 августа
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Дымку над городом принимали в том числе и за последствия пожаров в Якутии

Дымку над городом принимали в том числе и за последствия пожаров в Якутии

Фото: соцсети

В Самарскую область пришла казахская мгла. Как сообщили в пятницу, 13 августа, синоптики, этому способствовал юго-восточный ветер. Информация получена от наблюдательной сети Республики Казахстан.

- В соседней стране отмечаются пыльные бури. В наш регион поступают воздушные массы, содержащие измельченные частички пыли, которые и образуют мглу, - сказали в Приволжском УГМС.

Вероятность присутствия мглы велика на большей части области. Исключение составляют разве что северо-западные районы. Подобная ситуация сохранится как минимум на три дня - до 16 августа.