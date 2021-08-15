Пыльные бури из Казахстана не собираются уходить из Самары

Дымку над городом принимали в том числе и за последствия пожаров в Якутии Фото: соцсети

В Самарскую область пришла казахская мгла. Как сообщили в пятницу, 13 августа, синоптики, этому способствовал юго-восточный ветер. Информация получена от наблюдательной сети Республики Казахстан.

- В соседней стране отмечаются пыльные бури. В наш регион поступают воздушные массы, содержащие измельченные частички пыли, которые и образуют мглу, - сказали в Приволжском УГМС.

Вероятность присутствия мглы велика на большей части области. Исключение составляют разве что северо-западные районы. Подобная ситуация сохранится как минимум на три дня - до 16 августа.