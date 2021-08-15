Мальчика из Тольятти, пострадавшего в страшном ДТП в Турции, спецрейсом доставили в Москву

Трагедия в Турции произошла 2 августа Фото: скриншот

5-летний Назар, попавший реанимацию после страшного ДТП с автобусом около селения Манавгата в Турции, доставлен в Москву. Там житель Тольятти продолжит свое лечение, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- После аварии в Турции переживаем за здоровье 5-летнего Назара Мельника. Организовали спецрейс и доставили ребенка в московскую клинику им. Бурденко. Главное, Назар хорошо перенес перелет. Спасибо врачам! - написал глава региона в своем Instagram.

Напомним, что в результате ЧП, произошедшего 2 августа, погибли трое. Среди жертв - отец Назара Тарас Мельник. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Все пострадавшие в ДТП вернулись в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Таких ярких людей очень мало»: в ДТП с автобусом в Турции погиб отец троих детей из Тольятти

Авария на пути в аэропорт Антальи унесла жизнь троих человек, многие из пострадавших до сих пор остаются в больницах (подробности)