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Общество15 августа 2021 12:45

Мальчика из Тольятти, пострадавшего в страшном ДТП в Турции, спецрейсом доставили в Москву

Все туристы, выжившие в этой жуткой аварии, вернулись в Россию
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Трагедия в Турции произошла 2 августа

Трагедия в Турции произошла 2 августа

Фото: скриншот

5-летний Назар, попавший реанимацию после страшного ДТП с автобусом около селения Манавгата в Турции, доставлен в Москву. Там житель Тольятти продолжит свое лечение, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- После аварии в Турции переживаем за здоровье 5-летнего Назара Мельника. Организовали спецрейс и доставили ребенка в московскую клинику им. Бурденко. Главное, Назар хорошо перенес перелет. Спасибо врачам! - написал глава региона в своем Instagram.

Напомним, что в результате ЧП, произошедшего 2 августа, погибли трое. Среди жертв - отец Назара Тарас Мельник. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Все пострадавшие в ДТП вернулись в Россию.

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