Еще 10 туристов, пострадавших в автокатастрофе в Турции, вернулись в Самарскую область

Автобус с самарскими туристами попал в ДТП в Турции. Фото - соцсети
В Самарскую область вернулись еще 10 туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции. Они прилетели ночью, 5 августа, в аэропорту Курумоч их встречали сотрудники МЧС и психологи.
Авария с автобусом, в котором ехали самарские туристы, произошла в Турции 2 августа. В автобусе находилось 22 пассажира, из которых 18 были из Самарской области. В результате ДТП три человека погибли, еще трое в тяжелом состоянии находятся в в турецких больницах.
Прибывшим в Самарскую область туристами госпитализация не потребовалась, все они отправились домой. Ранее в регион прибыли еще 2 человека.
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